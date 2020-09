Stiri pe aceeasi tema

- PNL Brasov isi propune sa obtina, la alegerile din 27 septembrie, un „scor categoric”, de 45%, atat la nivelul Consiliului Judetean, cat si al unitatilor administrativ-teritoriale din judet, a declarat, vineri, cu prilejul unui eveniment electoral, liderul PNL Brasov, Adrian Vestea, candidat la un…

- Senatorul UDMR Cseke Attila, candidat pentru functia de primar al municipiului Oradea, a propus, joi, in calupul celor sapte proiecte pe educatie, infiintarea unor centre de excelenta in Oradea, in limbile de predare romana, maghiara si germana. "Aceste centre de excelenta sunt institutii…

- Liderul Organizatiei Judetene Sibiu a PMP, fostul ministru al Economiei Ion Ariton, ii indeamna pe sibieni sa voteze cu candidatii acestui partid, pe care ii descrie drept "seriosi, cunoscuti in comunitatile lor si hotarati sa aduca dezvoltare si bunastare in judet". "Dragi sibieni, incepem, astazi,…

- Echipa PSD Iasi ieseni a dat startul campaniei electorale la ora 00,00, candidatii organizatiei alegand sa lipeasca primele afise pe esplanada din fata Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa" din Iasi. Au fost prezenti presedintele Consiliului Judetean si al PSD Iasi, Maricel Popa, care candideaza…

- Alianta 2020 USR-PLUS Giurgiu a depus liste de candidati pentru alegerile locale din acest an pentru aproape jumatate dintre localitatile judetului, pentru presedintia Consiliului Judetean are candidat propriu, iar la Primaria municipiului Giurgiu il sustine pe Adrian Anghelescu, candidatul PNL. "Avem…

- Biroul Electoral Municipal si cel Judetean Sibiu au validat listele de candidati PSD pentru alegerile locale, liderul organizatiei judetene social-democrate, fostul ministru al Turismului, Bogdan Trif, candideaza pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ), informeaza un comunicat de presa…

- Biroul Electoral Judetean (BEJ) a validat candidatii Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), pentru presedintia Consiliului Judetean, functiile de primar al municipiului Sibiu, ai oraselor Cisnadie si Avrig si listele de candidati pentru consilieri judeteni si locali, informeaza un comunicat…

- Primarul municipiului Brasov, George Scripcaru, i-a solicitat oficial astazi, ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloș, intr-o conferinta de presa, sprijin pentru realizarea unor linii de transport de tren usor spre zonele adiacente municipiului Brasov, mentionand ca, saptamana viitoare, o echipa…