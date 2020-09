AlegeriLocale2020/ USR PLUS şi-a prezentat programul de guvernare locală pentru Focşani Reprezentantii filialei Vrancea a USR PLUS au lansat, duminica, programul de guvernare locala pentru municipiul Focsani, in prezenta presedintelui partidului, Dan Barna. "Focsaniul este un oras cu doua orase in el. Pentru ca avem in Focsani centru, cu parcuri frumoase si strazi aranjate, dar cand mergi in spatele blocurilor vezi drumuri desfundate, parcuri parjolite de soare si oameni nemultumiti. Venim cu planuri mari, venim cu proiecte noi si vrem sa transformam Focsaniul intr-un oras sanatos, intr-un oras prosper si bine administrat", a declarat candidatul USR PLUS la primaria Focsani, Corina… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

