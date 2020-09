Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral al Circumscriptiei Electorale a Municipiului Bucuresti (BEM) a admis vineri plangerea depusa de Alianta USR-PLUS impotriva Gabrielei Firea pentru incalcarea regulilor de desfasurare a campaniei electorale. Astfel, BEM a admis faptul ca Gabriela Firea si-a facut publicitate, in plina…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, protocolul de constituire a Aliantei USR PLUS la nivelul Capitalei si al sectoarelor. In alegerile locale din 2020, USR si PLUS vor avea liste comune de candidati pentru Consiliile Locale de Sector si pentru Consiliul…