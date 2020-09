AlegeriLocale2020/ UDMR obţine majoritatea în Consiliul Local Satu Mare (rezultate finale AEP) UDMR a obtinut 12 din cele 23 de mandate de consilieri din municipiul Satu Mare, avand astfel majoritate simpla in forul decizional, conform rezultatelor finale ale Autoritatii Electorale Permanente.



Potrivit sursei citate, din cele noua formatiuni care au depus liste de consilieri, patru au reusit sa treaca peste pragul electoral. Astfel, cu cele 16.564 de voturi UDMR obtine 12 mandate de consilieri locali, PNL cu cele 5.877 voturi obtine patru mandate, Alianta USD-PLUS cu 4.913 voturi obtine tot patru mandate, iar PSD cu 4.441 voturi obtine trei mandate.



Candidatul UDMR… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Aliantei USR-PLUS, filiala Dolj, doresc sa formeze majoritatea în Consiliul Local Craiova împreuna cu PNL, iar cele doua formatiuni sa aiba câte un viceprimar."Ar trebui sa ne uitam la forma în care se poate construi o majoritate în Consiliul Local.…

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Sector 1, Clotilde Armand, se mentine pe primul loc la alegerile locale cu 41,02% din voturi, la diferenta mica de candidatul PSD, Daniel Tudorache, care are 39,79%, potrivit datelor partiale centralizate de BEC, pana marti la ora 12,00, dupa numararea…

- Candidatul Calin Bibart (PNL) a obtinut 14.613 voturi in cursa pentru Primaria Arad, fiind cu 2.738 de voturi in fata principalului contracandidat, senatorul Adrian Wiener (USR PLUS), in timp ce senatorul PSD Mihai Fifor (Alianta PSLC) a obtinut 7.108 voturi, arata datele finale oferite de Biroul…

- Candidatul Calin Bibart (PNL) a obtinut 14.613 voturi in cursa pentru Primaria Arad, fiind cu 2.738 de voturi in fata principalului contracandidat, senatorul Adrian Wiener (USR PLUS), in timp ce senatorul PSD Mihai Fifor (Alianta PSLC) a obtinut 7.108 voturi, arata datele finale oferite de Biroul…

- Candidatul PNL-USR-PLUS pentru functia de primar al municipiului Bistrita, Ioan Turc, care este si liderul PNL Bistrita-Nasaud, a obtinut 41,84% dintre voturile valabil exprimate la alegerile locale de duminica, potrivit procesului verbal incheiat de Biroul electoral de circumscriptie municipala. Urmatorul…

- Candidatul independent la Primaria Targu Mures, Soos Zoltan, care a obtinut, potrivit numaratorii paralele. peste 25.500 de voturi din cele 57.417 voturi raportate de sectiile de votare, a declarat duminica noaptea, ca targumuresenii si-au recuperat orasul in lupta impotriva coruptiei si a clanurilor,…

- Candidatul PMP la Primaria Municipiului Bucuresti Traian Basescu, afirma ca nu se va retrage din cursa electorala in care s-a angajat deoarece el nu este "geambas de voturi" si intotdeauna in politica a luptat "pentru fiecare vot". "Nu sunt geambas de voturi. Eu, de cand ma stiu in politica,…

- Reprezentantii PNL Salaj, impreuna cu partenerii din Alianta USR-PLUS, au marcat startul campaniei electorale, joi, la miezul noptii, lipind impreuna primul afis pe un panou electoral din Zalau. Afisul a fost lipit de Dinu Iancu Salajanu, candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean…