- Vicepremierul Raluca Turcan, lider al PNL Sibiu, a anuntat luni pe pagina sa de Facebook ca liberalii au castigat majoritatea primariilor din judet, ceea ce inseamna 43 de posturi de primar, cu 9 mai multe decat cele detinute pana in prezent, conform Agerpres. Citește și: UDMR a dat…

- Liderul PNL Sibiu, vicepremierul Raluca Turcan, anunta ca partidul a castigat 42 de primarii din judetul Sibiu, cu 8 mai multe decat aveau pana in prezent. De asemenea, candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean a obtinut cele mai multe voturi, potrivit numaratorii paralele…

- Politistii au intocmit un dosar penal pentru tentativa de frauda la vot la o sectie din municipiul Sibiu, unde s-a gasit un buletin de vot stampilat, informeaza duminica un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "La ora 11:45, BEJ a sesizat faptul ca la sectia…

- Vicepremierul Raluca Turcan, lider al organizatiei judetene PNL Sibiu, mizeaza pe victoria liberalilor la alegerile de duminica, dupa o campanie electorala despre care a spus ca nu ii este rusine. "Astazi incheiem campania, dar de maine proiectele merg mai departe. Suntem la finalul unei campanii electorale…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, la ora 3.53, in județul Suceava, la adancimea de trei kilometri, relateaza mediafax.Citește și: Un barbat a vrut sa transmita pe Facebook live cum moare: compania i-a dat 'interdicție' pana…

- Facebook a anuntat ca in primele sase luni din acest an a castigat 10,081 miliarde de dolari, aproape dublu fata de perioada similara din 2019, cu un avans clar al afacerilor, in pofida crizei provocate de pandemia de coronavirus, relateaza agentia EFE, informeaza AGERPRES . In primul semestru, compania…

