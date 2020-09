Stiri pe aceeasi tema

- Dan Tudorache, candidatul PSD la Primaria Sectorului 1, unde Clotilde Armand, candidatul USR PLUS susține ca a fost o tentativa de frauda, a declarat, marți, ca totul a fost legal, iar cel care a plecat cu procesele verbale din sediul Biroului Electoral al Sectorului (BES) 1 avea acest drept.„Se…

- Situații din ce în ce mai ciudate ies la iveala în mai multe secții de votare din Capitala, iar suspiciunea este ca în mai multe secții din diferite sectoare din București raportarile transmise la BEC difera mult fața de realitatea din secții. USR-PLUS acuza ca s-ar fi facut nereguli…

- REZULTATE ALEGERI LOCALE 2020. Scandal pentru Primaria Sectorului 1 dupa alegerile locale. „Imi doresc transparența totala, in primul rand pentru a elimina orice suspiciune despre furtul voturilor. Pentru ca voturile reprezinta voința și speranța oamenilor. Iar acestea nu trebuie in niciun…

- Un alegator din localitatea Comana a fost amendat cu 600 de lei dupa ce a fost depistat ca si-a fotografiat buletinul de vot in timpul exercitarii dreptului constitutional, au informat, duminica, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta. "In jurul orei 9,00, politisti din cadrul…

- Membrii Comisiei Centrale de Receptie la terminarea lucrarilor de la magistrala M5 si cei ai Comisiei de Punere in Functiune (PIF) au semnat procesele-verbale in urma carora aceasta magistrala de metrou poate fi data in exploatare si, totodata, in trafic cu calatori, a anuntat, vineri seara, Ministerul…

- Calin Popescu Tariceanu aduce acuzatii dure Puterii. "La niciun capitol sunt capabili si atunci sigur ca se pune problema motiunii de cenzura si eu sunt foarte bucuros ca s-a incheiat congresul PSD, ca s-a incheiat o etapa ca toata lumea era mai mult preocupata de congres, dar cred ca mai importanta…

- O persoana a cazut de pe munte in zona Lacu Rosu spre Suhardul Mic, la fata locului deplasandu-se mai multe forte de interventie, au informat, marti, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, potrivit Agerpres.Citește și: Avocatul Gheorghe Piperea torpileaza…

- Potrivit procedurilor, a fost anuntat medicul de familie si Cabinetul Medical al institutiei care au luat masurile necesare in acest caz, al saptelea inregistrat in SRTv. Facem precizarea ca acest caz si cele anterior depistate pozitiv sunt cazuri fara legatura intre ele. Este doar o evolutie normala…