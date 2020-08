Stiri pe aceeasi tema

- "Am inceput strangerea de semnaturi pentru candidatura la Primaria Generala. In ciuda faptului ca oamenii sunt buni, amabili și primitori, frica de infectare cu virus iși pune amprenta pe campania electorala. Eu sunt mai norocos pentru ca lumea ma recunoaște și dupa voce, dar ma gandesc la zecile…

- Batalia pentru Capitala se anunța a fi una crancena, atat pentru Primaria Generala, cat și pentru primariile de sector. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a decis sa se inscrie in lupta...

- Președintele interimar al PSD anunța, intr-un mesaj pe Facebook, ca proiectul de lege al Guvernului privind internarea, carantina și izolarea persoanelor infectate sau suspecte de COVID-19 va fi modificat, dupa consultarea ONG-urilor specializate in apararea drepturilor omului. Ciolacu susține ca PSD…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va depune o solicitare in Parlament pentru tragerea la raspundere penala a premierului Ludovic Orban, dupa ce a indemnat populația sa nu respecte o decizie a Curții Constituționale. Conform legii, o astfel de fapta a unui demnitar se pedepsește cu inchisoare…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca prima optiune a partidului sau este sustinerea actualului primar general, Gabriela Firea, pentru un nou mandat la Primaria Capitalei, iar in cazul in care nu va ajunge la o intelegere cu PSD pentru liste comune in Bucuresti, ALDE va avea proprii…

- Pro România îl vrea pe Victor Ponta candidat la Primaria Capitalei, împotriva Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan, a declarat joi la Digi 24 senatorul Adrian Țuțuianu, lider al Pro România. El spune ca negocierile cu PSD pentru susținerea unui candidat unic la București au eșuat…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, se declara convins ca social-democratii vor avea, în perspectiva alegerilor locale, o alianta de stânga, "cu accente liberale", pentru Primaria Capitalei și pentru toate primariile de sector."Am avut discutii si ieri cu Victor…

- Presedintele va incepe consultari cu partidele si specialistii pentru modificarea legilor justitiei. 'La finalul lor, Guvernul va depune la Parlament o initiativa legislativa care sa repare stricaciunile facute de PSD', a declarat Klaus Iohannis.