Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, candidat pentru functia de primar general al Capitalei, a afirmat marti ca pentru a incuraja bucurestenii sa foloseasca transportul in comun, acesta trebuie sa devina gratuit. "Daca vrem sa decongestionam traficul in Bucuresti si sa folosim transportul public la maximum, atunci, una dintre ideile mele, care poate parea populista la prima vedere, dar este o idee fundamentala, este sa mergem catre transportul public gratuit. In acest fel vom stimula oamenii sa isi lase masinile in parcare si sa foloseasca transportul public, nu numai categoriile defavorizate",…