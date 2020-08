Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca intenția Guvernului de a stabili un interval orar in care sa voteze batranii reprezinta o incercare de fraudare a alegerilor. "Pas cu pas Iohannis și Orban pun in aplicare planul de fraudare al alegerilor. Ieri, Guvernul a transmis Parlamentului…

- Calin Popescu Tariceanu afirma ca „pas cu pas Iohannis și Orban pun in aplicare planul de fraudare al alegerilor” și critica planul de a fixa intervale orare pentru votul celor in varsta. „Serios, baieți? Atat de disperați sunteți? Vi s-a facut de o revoluție?”, adauga liderul ALDE, potrivit Mediafax.„Pas…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca intenția Guvernului de a stabili un interval orar in care sa voteze batranii reprezinta o incercare de fraudare a alegerilor.Citește și: ULTIMA ORA Bucureștiul și 10 județe din țara, incluse de Germania pe lista 'zonelor de risc' ”Pas…

- "Pas cu pas Iohannis și Orban pun in aplicare planul de fraudare al alegerilor. Ieri, Guvernul a transmis Parlamentului planul de a fixa intervale orare pentru votul celor in varsta. Cam așa cum au facut-o și in perioada starii de urgența, doua ore și pe fuga. Nu am nici un fel de dubiu ca…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, acuza guvernul Orban ca a preluat mai multe idei din programul de guvernare al social-democratilor si intreaba, retoric, daca presedintele Iohannis va putea "sa inghita toate astea, demn ca un pelican, și sa le prezinte drept marețe invenții liberale?".

- Dupa deja consacratul și pagubosul obicei antidemocratic și la limita legilor și a Constituției, guvernul „meu” nu a catadicsit sa solicite incuviințarea Parlamentului pentru prelungirea, cu inca o luna de zile, a starii de alerta.Incepand de azi, Hotararea de Guvern privind starea de alerta…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, prezinta un raspuns oficial primit de la Ministerul Afacerilor Externe, in care se arata ca autoritatile din Romania au fost avertizate cu privire la pericolul coronavirusului si situatia din China inca din luna ianuarie. Cu toate acestea, timp de inca…

- Adrian Nastase reactioneaza la decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) de a-l amenda pe Calin Popescu Tariceanu pentru ca l-a numit pe Iohannis "Furhrer". Fostul lider PSD aminteste ca o alta expresie cu radacini naziste - ciuma rosie - nu a fost considerata discriminatoare…