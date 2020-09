Serviciul de Telecomunicatii Speciale distribuie, in aceasta perioada, 22.475 de tablete necesare organizarii alegerilor locale din acest an, terminalele fiind predate operatorilor de calculator si informaticienilor.



"Odata cu desemnarea de catre Autoritatea Electorala Permanenta a operatorilor de calculator, STS a inceput activitatea de predare a echipamentelor informatice si instruirea celor 22.475 de persoane din toata tara, care vor utiliza tabletele din sectiile de votare si birourile electorale de circumscriptie locala. In contextul pandemiei de coronavirus, sesiunile de instruire…