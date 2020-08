AlegeriLocale2020/ STS asigură suportul tehnic necesar la scrutinul din 27 septembrie Serviciul de Telecomunicatii Speciale va asigura sprijinul de comunicatii si tehnologia informatiei pentru buna desfasurare a alegerilor locale organizate in 27 septembrie.



Intr-un comunicat transmis joi AGERPRES, STS informeaza ca, incepand cu data de 3 august, a asigurat serviciile de telecomunicatii speciale si de comunicatii de voce si date pentru birourile electorale de circumscriptie, precum si resursele necesare pentru configurarea adreselor de posta electronica ale acestor birouri electorale. Totodata, incepand cu data de 7 august, au fost distribuite terminalele telefonice…

Sursa articol: agerpres.ro

