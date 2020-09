Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR-PLUS la primaria Constantei, Stelian Ion, exclude varianta de a se retrage din cursa in favoarea lui Vergil Chitac. Dimpotriva: ii cere candidatului PNL sa faca un pas in spate, astfel incat actualul primar PSD, Decebal Fagadau, sa fie inlaturat din functie. ”Programul PNL e mai PSD-ist…

- Gabriel Comanescu, șeful GSP Stelian Ion, candidatul USR PLUS la Primaria Constanța, a declarat pentru Info Sud-Est ca omul de afaceri Gabriel Comanescu, patronul Grup Servicii Petroliere, l-a chemat la București la sfarșitul lunii mai sa ii ceara retragerea candidaturii, pentru a-l susține pe candidatul…

- Horia Constantinescu, candidatul PPU SL la Primaria municipiului Constanta nu se retrage din competitia electorala si nu sustine niciun alt candidat Precizarea vine ca urmare a zvonurilor vehiculate in ultimele ore in mass media locala, conform carora Horia Constantinescu ar fi incheiat o intelegere…

- Decebal Fagadau prezinta , in aceste momente, echipa cu care intra in cursa electorala pentru Primaria Constanta.Fagadau: Bun venit la conferinta de presa. Inainte de a va spune cu cine merg in campanie, vreau sa multumesc celor peste 20 de mii de constanteni care au semnat. Doresc o campanie curata…

- In aceste momente, in fata locuintei candidatului USR PLUS Stelian Ion, are loc o conferinta de presa privind dezmintirea informatiilor false prezentate de o publicatie de stiri referitoare la locuinta candidatului la Primarie.La conferinta de presa participa Stelian Ion, candidatul Aliantei 2020 USR…

- PNL Constanta a depus candidaturile reprezentantilor care intra in competitia electorala din 27 septembrie Candidatul pentru Primaria Constanta este Vergil Chitac iar Mihai Lupu, candideaza pentru Consiliul Judetean Constanta Tot ieri au fost depuse si listele de consilieri locali municipali si judeteni…

- Intr-o postare pe Facebook, președintele PSD Timiș ii cere primarului Nicolae Robu, pe care spune ca il crede nevinovat in procesul vanzarii caselor naționalizate, sa se retraga totuși din cursa electorala pentru primaria orașului, pentru a nu afecta imaginea orașului. „Domnule primar Nicolae Robu,…

- Candidatul PNL la Primaria Constanța, Vergil Chițac, il acuza pe candidatul USR, Stelian Ion, ca se comporta „dezonorant” și ca deși ușa liberalilor ramane deschisa pentru o colaborare, nu se vor lasa totuși „calcați in picioare”.Citește și: Alina Bica, declarații-bomba in fața judecatorilor…