- Candidatul PMP la Primaria Targu Mures, Marius Pascan, sustine ca la nivelul municipiului resedinta de judet este nevoie de o alta viziune, de un nou lider politic care sa combine onestitatea, competenta, performanta si eficienta cu buna credinta. "Este acum nevoie de o alta viziune, de…

- Partida Romilor "Pro Europa" va sustine candidatura actualului presedinte al Consiliului Judetean Mures, Peter Ferenc, pentru un nou mandat si pe cea a lui Soos Zoltan, pentru Primaria Targu Mures, candidat independent sustinut de toate organizatiile politice maghiare, a anuntat, joi, UDMR Mures. "Presedintele…

- Candidatul independent la Primaria Targu Mures, Soos Zoltan, sustine ca alegerile din data de 27 septembrie sunt cele mai importante din ultimii 20 de ani si ca locuitorii municipiului sunt pregatiti sa iasa din "capcana" votului etnic si ca vor schimbare. "Acest lucru se datoreaza mai ales claritatii…

- Organizatia Mures a Partidului National Liberal (PNL) a acuzat, marti, UDMR ca "ia pe cont propriu Asociatia Zona Metropolitana" si l-a somat pe presedintele Consiliului Judetean Mures, Peter Ferenc, sa nu foloseasca resursele institutiei si pozitia sa publica in campania electorala. Reactia liberalilor…

- De-a lungul anilor am asistat la disprețul fața de educație, manifestat de actualul primar Florea și de omul sau de casa, Maior, susținuți de majoritatea consilierilor local. Acțiunile lor au dus la subfinanțarea sistemului local de invațamant și, practic, la amanetarea viitorului copiilor noștri. In…

- Candidatul PNL Constanta la Primaria municipiului Constanta s a intalnit cu cadrele didactice din oras Vergil Chitac afirma ca lipsa crasa de interes a Primariei si a unei viziuni care sa includa participarea activa a sistemului academic in viata orasului au adus tinerii din Constanta in situatia de…

- Premierul Ludovic Orban a prezentat in Parlament, actiunile pentru organizarea si desfasurarea alegerilor locale din anul 2020 In cazul evenimentelor electorale cu prezenta fizica se limiteaza numarul maxim de participanti la 50 in aer liber si 20 in cazul evenimentelor in spatiu inchis Durata evenimentului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni, deschiderea a șapte creșe și gradinițe sociale in Capitala, precizand ca au fost luate toate masurile necesare pentru protejarea copiilor in perioada de pandemie.„Incepand de astazi (luni – n.r.) șapte din cele 12 creșe și gradinițe…