AlegeriLocale2020/ Soos Zoltan: Am reuşit să depăşim la Târgu…

Candidatul independent la Primaria Targu Mures, Soos Zoltan, care a obtinut, potrivit numaratorii paralele. peste 25.500 de voturi din cele 57.417 voturi raportate de sectiile de votare, a declarat duminica noaptea, ca targumuresenii si-au recuperat orasul in lupta impotriva coruptiei si a clanurilor, iar prin votul de incredere care i s-a acordat s-a reusit depasirea paradigmei votului etnic. "Astazi a invins Targu Muresul! Am invins impreuna, multumim Targu Mures! Am promis ca voi fi primarul tuturor targumuresenilor, va multumesc tuturor ca m-ati sustinut. Voi gresi si eu, dar pot sa spun cu…