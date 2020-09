Biroul Electoral Central ia din nou in discutie, miercuri, sesizarea formulata de PSD Sector 1 Bucuresti privind renumararea voturilor la alegerile locale in acest sector. Aceasta sesizare s-a aflat si marti pe ordinea de zi a sedintei BEC, dar a fost amanata pentru miercuri. Pe ordinea de zi a sedintei BEC de miercuri, care a inceput la ora 15,00, se regaseste si aceasta solicitare. Candidatul PSD la Primaria Sectorului 1 pentru un nou mandat, Dan Tudorache, a informat, marti, ca a solicitat Biroului Electoral Central renumararea voturilor de la scrutinul de duminica. "Azi-noapte, am solicitat…