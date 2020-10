Stiri pe aceeasi tema

- PNL a castigat alegerile pentru postul de presedinte al Consiliului Judetean Timis si 16 mandate de consilier judetean la alegerile locale de duminica, urmat de Alianta USR PLUS, cu 10 mandate, potrivit rezultatelor finale transmise, joi, de Biroului Electoral Judetean. Candidatul PNL…

- Candidatul Aliantei PNL-URS-PLUS, senatorul liberal Iulian Dumitrescu, a castigat functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova cu peste 46% dintre voturile valabil exprimate in cadrul scrutinului de duminica, se arata in datele finale comunicate, joi, de Biroul Electoral Judetean (BEJ).…

- Candidatii UDMR au castigat majoritatea primariilor din Harghita, a mandatelor de consilier judetean si local, precum si presedintia Consiliului Judetean, arata datele din procesele verbale finale ale alegerilor locale, facute publice de Biroul Electoral Judetean (BEJ). Potrivit sursei citate, candidatii…

- Presedintele noului Consiliu Judetean Constanta a fost ales candidatul PNL, Mihai Lupu, iar forul deliberativ judetean va fi alcatuit din reprezentantii a patru formatiuni politice si aliante, care au depus liste complete de candidati, a declarat marti, judecatoarea Gabriela Ghervase, loctiitorul Biroului…

- PNL Vrancea a castigat dupa alegerile locale de duminica Consiliul Judetean (CJ), primariile a doua din cele cinci orase si 26 de comune, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, presedintele PNL Vrancea, Catalin Toma. ‘PNL Vrancea a castigat alegerile in ceea ce priveste presedintia CJ Vrancea,…

- Candidatul PNL pentru functia de primar in Oradea, FLorin Birta, a castigat detasat alegerile, conform numararii paralele a voturilor, obtinand 70,09% din voturi in 114 din 145 de sectii. Numaratoarea paralela il indica pe Ilie Bolojan drept noul presedinte al Consiliului Judetean Bihor.

- PSD a obtinut cele mai multe voturi pentru Consiliul Judetean (CJ) Arges si functia de presedinte, potrivit rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Dintr-un total de 244.549 de voturi pentru listele de consilieri, PSD a obtinut 109.573. Pe urmatoarele…

- Presedintele Organizatiei Judetene Sibiu a PNL, Raluca Turcan, prefera dezbateri ale candidatilor liberali cu alegatorii, nu cu contracandidatii. "Eu cred cu tarie in dezbaterea continua cu oamenii. Si in cazul nostru, cu sibienii. Si cred ca modul in care Daniela Cimpean a condus Consiliul Judetean…