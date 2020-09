Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare a suplimentat fortele de ordine la o sectie de votare din localitatea Bixad, dupa ce au fost reclamatii ca oamenii nu respecta distantarea sociala."Avand in vedere aspectele semnalate privind aglomerarea de persoane la Sectia de Votare Nr.…

- Din cauza unor probleme de organizare, semnalate la o secție de votare din Bixad, la fata locului au fost trimiși echipaje de mascati. Nu se respecta masurile sanitare și nici distantarea sociala, motiv pentru care IPJ Satu Mare a luat masuri suplimentare. „Avand in vedere aspectele semnalate privind…

- Un barbat aflat la volanul unui autovehicul inscriptionat cu sloganuri utilizate in campania electorala intr-o zona cu mai multe sectii de votare a fost amendat cu 1.400 lei pentru continuarea propagandei electorale dupa incheierea campaniei, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati.…

- Un numar de 13 persoane, rude intre ele, au fost retinute dupa ce s-au luat la bataie in urma unui conflict spontan iscat in localitatea Lespezi, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Patru dintre cei implicati in altercatie au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind…

- Un martor a sunat la 112, in jurul orei 15, pentru a sesiza ca trei barbati sunt implicati intr-un scandal. Oamenii legii au ajuns la fata locului si i-au identificat pe acestia, dar si pe femeie care ar fi intervenit si ar fi fost ranita. Cele patru persoane implicate au fost duse…

- Politistii galateni au depistat, sambata, un sofer care transporta ilegal 15 persoane intr-o autoutilitara de marfa, dupa ce in urma cu cinci zile fusese sanctionat contraventional pentru o fapta similara, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei…

- Peste 360.000 de tigarete de contrabanda au fost indisponibilizate de catre politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Bistrita-Nasaud, iar trei persoane cercetate pentru contrabanda calificata au fost plasate sub control judiciar, potrivit informatiilor transmise, duminica,…

- Patru persoane au murit, iar alte patru au fost ranite intr-un accident de circulatie produs in noaptea de miercuri spre joi, intre localitatile Zauan si Ip, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj. “Din primele cercetari efectuate la fata locului, la data de 9 iulie, ora 0,20, pe Drumul…