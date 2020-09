Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața, dupa noaptea in care a aflat ca nu va mail fi primarul Timișoarei, Nicolae Robu a postat pe Facebook un mesaj: „SUNT MANDRU DE CE-AM LASAT IN URMA MEA, ATAT LA UPT, CAT ȘI LA PRIMARIE! DOAR TIMPUL VA AȘEZA LUCRURILE LA LOCUL LOR, IN MOD CORECT! Mulțumesc timișorenilor care astazi m-au…

- Liberalul Nicolae Robu a postat, in aceasta dimineața, primul mesaj pe Facebook dupa ce a pierdut alegerile in fața useristului Dominic Fritz, cum a recunoscut chiar primarul in funcție azi noapte. ”SUNT MANDRU DE CE-AM LASAT IN URMA MEA, ATAT LA UPT, CAT ȘI LA PRIMARIE! DOAR TIMPUL VA AȘEZA LUCRURILE…

- Sarbatoare duminica seara in Piața Operei din Timișoara, unde noul primar Dominic Fritz și susținatorii sai celebreaza victoria. Candidatul USR-PLUS a fost intampinat cu aplauze de mulțime. Oamenii s-au adunat in Piața Operei dupa ce Nicolae Robu și-a recunoscut infrangerea.„Ați spus ca nu putem caștiga?!…

- "Timisoara nu a scris istorie in Romania, ci in toata Europa. Un oras european a ales un primar european. Romania apartine Europei, administratia noastra va fi un model pentru toata Romania, pentru administratie deschisa si transparenta. Vreau sa spun: voi fi primarul tuturor timisorenilor si in…

- Cu scolile i-a reusit, acum vrea sa incerce cu gradinitele si cu cresele. Nicolae Robu vrea sa rezolve problema lipsei de spatiu din acest domeniu cu ajutorul unor alte containere. Aceasta, daca nu se vor gasi instant niste cladiri pe care municipalitatea sa le cumpere sa sa le reamenajeze rapid. Scandalul…

- Administrația condusa de Nicolae Robu a primit o noua lovitura in justiție, stabilindu-se ca primarul Timișoarei a incalcat legea, iar acum despagubirile vor fi platite din bugetul local. Cand primarul Robu a reorganizat fosta direcție de asistența sociala pentru a face loc protejatelor sale, in urma…

- In mod cert aveti cel putin minime cunostinte despre asa-zisele sondaje propuse de primarul Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook. Multe dintre ele au intrebari de genul: “Stiati ca primarul Timisoarei, doctor inginer, doctor honoris causa, academician Nicolae Robu, a facut, in calitate de rector al…

- E conflict in PNL Timiș, acolo unde Nicolae Robu, primarul Timișoarei și liderul formațiunii, e luat la rost de Alin Nica, primarul PNL din Dudeștii Noi, ales candidat al PNL la șefia CJ Timiș. Nica e de altfel unul din cei mai aprigi critici ai lui Robu. Marul discordiei e Asociația Timișoara Capitala…