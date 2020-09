Stiri pe aceeasi tema

- Primul judet din Romania in care anul scolar va incepe cu CURSURI ONLINE Avem deja primul judet in care s-a decis cum va incepe scoala. La Galati, in unele localitati, copiii vor face doar cursuri online, anunta Romania TV . Intre timp, premierul a anuntat ca scoala va incepe sigur pe 14 septembrie,…

- AN SCOLAR 2020-2021. Inceperea școlii pe 14 septembrie a imparțit opinia publica. O parte dintre cetațeni sunt de parere ca revenirea copiilor la școala trebuie sa se produca la data stabilita de Guvern, in vreme ce alta se situeaza pe o poziție diametral opusa. Medicul Virgil Musta, unul dintre…

- Biroul Electoral de Circumscriptie nr.1 Sibiu a admis 12 candidati pentru functia de primar al municipiului Sibiu, printre ei numarandu-se primarul in functie, Astrid Fodor (FDGR), fostul subprefect Horatiu Marin (ALDE) si autointitulatul rege al romilor, Dorin Cioaba, potrivit site-ului oficial…

- Biroul Electoral Judetean (BEJ) a validat candidatii Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), pentru presedintia Consiliului Judetean, functiile de primar al municipiului Sibiu, ai oraselor Cisnadie si Avrig si listele de candidati pentru consilieri judeteni si locali, informeaza un comunicat…

- Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, si-a inscris candidatura la Biroul Electoral Judetean, pentru cel de al doilea mandat plin in aceasta functie, informeaza un comunicat de presa remis sambata AGERPRES de catre Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR). "FDGR este prima formatiune politica…

- Candidatul PNL pentru functia de primar al municipiului Sibiu, Adrian Bibu, si presedintele Consiliului Judetean (CJ), Daniela Cimpean, candidat liberal pentru un nou mandat, nu sunt deranjati de vizita presedintelui Klaus Iohannis din urma cu o saptamana, cand a discutat despre proiectele viitoare…

- Nicoleta Dumitrescu Planul pentru redeschiderea școlilor, gandit pe culorile semaforului, in functie de numarul de noi imbolnaviri cu covid din fiecare localitate, nu se poate spune ca i-a liniștit pe copii și parintii acestora, pe profesori ori reprezentantii autoritatilor locale. Ba, in cazul celor…