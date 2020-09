AlegeriLocale2020/ Primarul municipiului Petroşani, liberalul Tiberiu Iacob-Ridzi, a câştigat un nou mandat - numărătoare paralelă Primarul municipiului Petrosani, liberalul Tiberiu Iacob-Ridzi, a castigat un nou mandat, el mentionand ca in urmatorii patru ani va finaliza proiectele incepute si va incepe altele noi, potrivit unei postari facute de acesta pe pagina sa de socializare.



"Va multumesc tuturor pentru incredere si pentru sprijin! Cu ajutorul dumneavoastra am castigat! Duminica am demonstrat, impreuna, ca decenta invinge, ca o campanie electorala onesta, bazata pe realizari, pe proiecte de dezvoltare a municipiului Petrosani, pe investitii, primeaza in fata unei campanii agresive bazata pe minciuni,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

