Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, anunta ca a formulat plangere penala impotriva celor care "au fabricat hartii si filmulete mincinoase" despre strangerea de semnaturi in campania electorala, mentionand ca "infractori deghizati in politicieni" distribuie in spatiul public o serie de falsuri.



"O serie de ticalosi, de infractori deghizati in politicieni falsifica si distribuie in spatiul public o serie de falsuri, constienti ca nu au nicio sansa sa ne invinga la urne, nici pe mine, si nici pe dvs. Acesta este motivul pentru care am formulat plangere penala pentru inducerea in eroare…