- N. Dumitrescu Ieri, si Alianta USR PLUS a depus dosarele de candidatura, atat pentru functia de primar al municipiului resedinta de judet, cat si pentru Consiliul Local Ploiesti. La functia de primar, candidat este Razvan Enescu, presedintele PLUS Prahova, liderul USR Prahova, Mihai Politeanu, deschizand…

- La Biroul Electoral de Circumscripție Campina au depus astazi dosarele cu candidaturile pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020 reprezentanții Alianței PNL-USR-PLUS. Alaturi de Catalin Florescu, candidatul pentru Primaria Campina, s-au aflat președintele PNL Prahova, senatorul Iulian Dumitrescu…

- Partidul Social Democrat, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) și Pro Romania au oficializat, miercuri, “Alianța pentru Prahova”. Cele trei formațiuni politice ii vor susține la alegerile locale, printre alții, pe Bogdan Toader, pentru șefia CJ Prahova și pe Cristian Ganea, in cursa pentru Primaria…

- Prahova este primul județ din România în care USR, PLUS și PNL au constituit o alianța pentru alegerile locale programate în 27 septembrie, au anunțat joi cele trei partide, care spun ca vor câstigarea unei "majoritati absolute” în Consiliul Judetean si se vor…

- O parte a membrilor aliantei USR-PLUS Prahova, candidati la alegerile locale, au protestat, luni, fata de activitatea operatorului de salubritate Rosal desfasurata in Ploiesti, dar si in judet, acestia golind mai multe pubele de gunoi in fata sediului societatii, noteaza Agerpres. Presedintele USR…

- Conducerea PSD Prahova a reactionat dupa ce alesul municipal Sanda Dragulea si-a anuntat public sustinerea pentru candidatul liberal la Primaria Ploiesti, Andrei Volosevici. Presedintele organizatiei judetene, Bogdan Toader, spune ca aceasta ar fi schimbat tabara inainte de alegeri, suparata "ca…

- Liderii PSD Prahova i-au transmis o invitatie oficiala premierului Ludovic Orban, ca raspuns la o declaratie in care acesta spusese ca orasele conduse de social-democrati arata ca in Evul Mediu. "Il asteptam la Ploiesti, sa vada un municipiu condus de un PNL-ist", i-a transmis senatorul Radu Oprea,…

- Senatorul Radu Oprea, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, a fost propus de PSD Ploiesti pentru a candida la Primarie in aceasta toamna, dupa o competitie interna in care mai ramasese si Cristian Ganea, fiind de asteptat ca aceasta candidatura sa fie validata zilele viitoare de organizatia judeteana.…