- Partidul Pro Romania nu va accede la guvernare dupa alegerile parlamentare din luna decembrie, ci va face opozitie pana in 2024, a declarat marti, la Botosani, presedintele acestei formatiuni politice, Victor Ponta. Potrivit acestuia, Pro Romania nu va guverna nici alaturi de PSD, nici de alta formatiune…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a catalogat drept ''ridicola'' ideea vehiculata de liderul PSD, Marcel Ciolacu, de amanare a datei alegerilor locale, amintind ca aceasta a fost votata in Parlament si agreata cu toti liderii politici. "Scoala va incepe la 14 septembrie, iar…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a lansat, sambata, ideea comasarii alegerilor locale cu cele parlamentare, pe fondul epidemiei de coronavirus. El a declarat, in cadrul unei vizite in comuna Sendriceni din judetul Botosani, ca organizarea in comun a alegerilor ar face ca…

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri seara, in cadrul unei intalniri electorale organizate la Targu Mures, ca premierul ungar, Viktor Orban, stie mai mult despre ceea ce se intampla in acest oras, decat seful guvernului roman, Ludovic Orban. "Un prim-ministru…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul va adopta, in 15 septembrie, Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta, act normativ care va reglementa si masurile de protectie impotriva COVID-19 care trebuie respectate in 27 septembrie, ziua alegerilor locale. Primul ministru Ludovic Orban…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca daca ar fi fost astazi prim-ministru, nu ar fi organizat alegerile locale in 27 septembrie, el opinand ca se va plati "un pret foarte scump" din aceasta cauza. "Eu, daca as mai fi fost azi prim-ministru,…

- "Am sustinut si sustin in continuare ca masurile si restrictiile impuse de Guvernul Orban au fost aberante, discriminatorii, ilogice, neprofesioniste si politicianiste - si iata ca rezultatele arata ca am avut dreptate ! Tot ce au facut cei de la Puterea ne-a dus direct in topul infectarilor - dar…