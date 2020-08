Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca daca ar fi fost astazi prim-ministru, nu ar fi organizat alegerile locale in 27 septembrie, el opinand ca se va plati "un pret foarte scump" din aceasta cauza. "Eu, daca as mai fi fost azi prim-ministru, nu as fi facut alegerile acum. As fi incercat sa avem un tip de control de stabilitate pe problema de sanatate, pe inceputul scolilor, care mi se pare mult mai important, si pe problema cu firmele romanesti si dupa aceea as fi facut alegeri. Nu stiu de ce au fost asa disperati sa le faca in…