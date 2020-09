Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a afirmat, marti, la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca partidul pe care il conduce este cea mai buna alternativa politica, el precizand ca vrea sa sparga "blaturile" dintre PSD si PNL din multe judete. "Atat la Iasi cat si la Bacau nu mai stii care e ciuma rosie, care e ciuma galbena,…

- "Desi am respectat toate regulile de protectie, duminica in Bucuresti voi face testul Covid 19. Pana ce primesc rezultatul, nu voi mai participa fizic la actiuni de campanie. Multa sanatate si mult succes candidatilor PRO Romania", a scris Victor Ponta, intr-un mesaj publicat pe Facebook. …

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, luni, 755 de noi cazuri de Covid-19 și 43 de decese la pacienți confirmați pozitiv, inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania. Potrivit GCS, pana luni, in Romania, au fost confirmate 87.540 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 37.869 de…

- Victor Ponta este de parere ca Guvernul și-a propus sa riște imbolnavirea masiva a populației cu Covid-19, doar pentru a da impresia ca totul este sub control și in acest fel sa se poata organiza alegerile parlamentare. Totodata, liderul Pro Romania a mai precizat ca și daca ar fi un milion de cazuri,…

- Motiune de cenzura nu va trece, anunta Victor Ponta. "Pro Romania are 24 de parlamentari și am vorbit cu toți cei 24 de parlamentari ca maine sa fim toți in sala și vom vota cu bila alba in urna alba și bila neagra in urma neagra, deci pentru demiterea Guvernului. Dar știu ca UDMR-ul susține Guvernul,…

- Intrebat de jurnalista Cristina Sincai despre cresterea pensiilor cu doar 14 la suta, Victor Ponta a afirmat ca Guvernul PNL a facut "o mare greseala". "E o mare greseala. Pensionarii, ca si alocatiile pentru copii, daca le primeau, oamenii nu-si cumparau nici iahturi, nici nu puneau in banci…

- Victor Ponta s a aflat la Constanta alaturi de candidatii partidului pentru alegerile locale din 27 septembrie Deputatul Mircea Dobre, candideaza la primaria Constanta iar Razvan Filipescu la Consiliul Judetean Ponta a spus ca de aceasta data a venit la Constanta, cu sufletul impacat, convins ca sustine…

- Intrebat daca alianta cu Pro Romania cu partidul lui Robert Negoita are ca scop sa-i puna „piedica” Gabrielei Firea, asa cum sustine aceasta, Ponta a replicat spunand ca „prostii cred ca noi traim cu grija lor”. ”In general, prostii cred ca noi traim cu grija lor. Doamna Firea nu e…, e o persoana inteligenta…