PNL Sector 5 anunta ca, prin presedintele organizatiei, Cristian Bacanu, a depus la DNA plangere penala impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, pentru modul fraudulos in care a realizat la final de mandat 198 de contracte de achizitie directa, in valoare de un milion de euro (5 milioane lei), catre doua firme cu actionar comun.



Potrivit unui comunicat al PNL Sector 5, schema folosita de Florea si cu alte ocazii a fost sa imparta achizitia in 198 de contracte cu atribuire directa, iar banii au ajuns in buzunarul unei singure familii - fratii Vidrascu, patronii Editurii Litera.

…