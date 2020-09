Stiri pe aceeasi tema

- Turul doi al alegerilor locale este pe 27 septembrie, a declarat, luni, intr-un comunicat de presa, remis AGERPRES, presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc, candidat la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Neamt. Liderul PNL Neamt si-a explicat declaratia prin faptul ca…

- Razvan Filipescu a prezentat un proiect referitor la amenajarea de sate pescaresti, in zonele riverane Dunarii Candidatul Pro Romania a subliniat inca o data dezinteresul partidelor care s au aflat timp de 20 de ani la conducerea administratiei judetene si care nu au dezvoltat astfel de proiecte pentru…

- In varsta de 41 de ani, Ovidiu este casatorit, are un baiat și lucreaza in mediul privat, ca administrator și director executiv, in cadrul a doua firme. Locuiește in Alba Iulia din anul 2003 și a intrat in PRO Romania inca de la inființarea filialei locale. „Am hotarat sa ma implic in politica deoarece…

- Mai intai de toate imi fac autocritica: ca un caine nerecunoscator, (caine de paza al democratiei?!), in ignoranta mea am muscat pana acum mana care m-a hranit, imbracat si spalat timp de patru ani cat timp domn presedinte a muncit pana in miez de noapte la Consiliul Judetean, deranjat duios doar de…

- Parți dintr-un sondaj de opinie facut in Neamț de catre un partid politic, in perioada 10-15 iulie, cu intrebari despre situația politica generala, despre coronavirus, atitudini despre politicieni și agenda politica locala, au ajuns la redacția Mesagerul de Neamț. Chiar cu gradul de subiectivism pe…

- Organizația Județeana a PMP Suceava și-a desemnat candidații pentru funcțiile de președinte al Consiliului Județean Suceava și de primar al municipiului Suceava la alegerile locale din acest an. Pentru Primaria Suceava, PMP mizeaza pe actualul viceprimar al municipiului reședința de județ și președinte…

- Organizația Județeana a PMP Suceava și-a desemnat candidații pentru funcțiile de președinte al Consiliului Județean Suceava și de primar al municipiului Suceava la alegerile locale din acest an. Pentru Primaria Suceava, PMP mizeaza pe actualul viceprimar al municipiului reședința de județ și președinte…