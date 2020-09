Calafatului ar urma sa i se confere, printr-o lege sustinuta de parlamentarii liberali din Dolj, titlul de Oras al Independentei in urma initiativei lui Dorel Mituletu, candidatul liberalilor pentru functia de primar la municipiului dunarean, potrivit unui comunicat transmis joi de PNL Dolj. Conform sursei citate, liberalul Mituletu a declarat in cadrul dezbaterii "Revitalizare urbana prin cultura" ca "onorantul titlu conferit va fi nu doar o recunoastere de importanta nationala, privind rolul jucat in castigarea Independentei de stat, ci este o oportunitate pentru revitalizarea intregii zone".…