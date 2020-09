Stiri pe aceeasi tema

- Prezent duminica dimineata la o dezbatere electorala in judetul Iasi, presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a promis ca "cele mai mari proiecte de investiti pe urmatorii 10 ani se vor face in Moldova". El a aratat ca este vorba despre investitii in infrastructura de transport in infiintari de distributii…

- Presedintele USR Bucuresti, Claudiu Nasui, a adus, marti, o serie de critici la adresa modului in care isi desfasoara activitatea Politia Locala, mentionand ca in Sectorul 1, aceasta a avut o crestere a cheltuielilor de 170% in decurs patru ani. "La inceputul anului lansam un site in care sa fie vizibile…

- Liberalii au depus duminica lista de candidaturi a PNL pentru Consiliul General al Capitalei, la BEM fiind prezenti presedintele partidului, premierul Ludovic Orban, si liderul organizatiei de Bucuresti, Violeta Alexandru. In acest context, presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca este "gresita" decizia lui Dan Cristian Popescu de a candida la Primaria Sectorului 2 sustinut de PSD. "Decizia luata de domnul Popescu este o decizie care il va face sa piarda toata increderea pe care o avea din partea electoratului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, referindu-se la faptul ca PMP nu a fost cooptat în alianțe cu USR, ca nu exista negocieri eșuate și ca liberalii au disponibilitatea de a coopera cu formațiunea condusa de Eugen Tomac în consiliile județene și locale, transmite Mediafax.„Nu…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat vineri ca la sfarsitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidati comuni la primariile de sector din Bucuresti in perspectiva alegerilor locale din septembrie, potrivit Agerpres.

- Intrebat intr-o conferinta de presa daca poarta negocieri cu unii primari PSD din judetul Iasi pentru a trece la PNL, ministrul Mediului, Costel Alexe, care este si liderul PNL Iasi, a spus ca exista edili social-democrati din judet care vor sa se alature liberalilor, pentru "a dezvolta Iasiul si…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca pana pe 10 iulie vor fi stabiliti candidatii liberali la alegerile locale, informeaza AGERPRES . ”Privitor la alegerile locale am stabilit mai multe lucruri – termenul de 10 iulie ca termen pentru stabilirea candidatilor partidului pentru…