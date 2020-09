Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost prezent, sambata, in municipiul Sighetu Marmatiei, la lansarea candidatului liberal inscris in cursa pentru primarie, Daniela Onita Ivascu, si a vorbit in fata publicului prezent in parcul central despre calitatile acesteia si importanta candidaturii sale,…

- Presedintii PNL, USR si PLUS - Ludovic Orban, Dan Barna si Dacian Ciolos - au semnat, vineri, "Angajamentul pentru Noul Bucuresti", prin care il sustin pe candidatul Nicusor Dan la Primaria Capitalei si pe candidatii de sector ai acestor formatiuni. Alaturi de Nicusor…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat, marti seara, ca si-ar dori ca la alegerile parlamentare Alianta USR-PLUS sa obtina un rezultat care sa-i permita sa guverneze singura, relateaza Agerpres."În teoria probabilitatilor este una din alternativele cu o probabilitate rezonabila ca dupa…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, considera ca este cat se poate de clar ca Guvernului PNL condus de Ludovic Orban nu ii pasa de prezent, nu se gandește la viitorul țarii și nici nu are respect fața de trecutul ei. „Este clar ca guvernului Orban nu-i pasa de prezent dupa modul in care gestioneaza…

- Ioan Anghel, președintele USR Sebeș si candidat al alianței USR-Plus la primaria municipiului, susține ca ar fi fost lovit și amenințat, chiar in sediul partidului, iar in urma acestui incident a depus plangere la poliție. „Da! Este adevarat! Am fost lovit și amenințat chiar in sediul USR Sebeș. Sper…

- Marcel Bodea si-a anuntat marti, pe pagina sa de Facebook, inscrierea in USR si a explicat si cateva dintre motivele care au dus la aceasta decizie. "Prezenta mea in USR inseamna, de fapt, continuarea asumarii principiilor pe care le am in viata: onestitate, competenta, verticalitate si sa…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat vineri ca la sfârsitul acestei saptamâni va avea o întâlnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidati comuni la primariile de sector din Bucuresti în perspectiva alegerilor locale din septembrie.Daca…

- Președintele interimar al PSD Satu Mare Ionuț Oneț este candidatul acestei formațiuni politice pentru primaria municipiului Carei. Acest lucru a fost stabilit de catre biroul permanent municipal al organizației PSD Carei. Totodata in cadrul aceleiași ședințe a fost stabilita și ordinea pe lista a candidaților…