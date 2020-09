AlegeriLocale2020/ Olt: Doi candidaţi PMP la funcţia de primar au obţinut câte un singur vot Candidatii PMP la functia de primar in comunele Gradinari si Optasi-Magura au obtinut cate un singur vot, iar cel din comuna Soparlita a obtinut doua voturi, desi listele de candidati ale partidului pentru consiliile locale in cele trei comune cuprind mai multe nume si au fost votate de mai multe persoane, potrivit rezultatelor partiale publicate de Autoritatea Electorala Permanenta. Avand in vedere numarul voturilor obtinute de cei trei candidati, este posibil ca acestia sa nu fi reusit sa obtina voturi nici de la colegii lor de partid alaturi de care au candidat pe aceeasi lista pentru mandate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

