Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguta Vasilescu a câstigat cel de-al treilea mandat de primar al Craiovei cu 34,29% din voturile valabil exprimate, obtinând 30.062 voturi, aproape la jumatate din numarul pe care l-a obtinut în urma cu patru ani, când a fost votata de 58.478 de persoane, transmite Agerpres.Potrivit…

- Olguța Vasilescu va trebui sa lucreze cu un consiliu local dominat de Opoziție la Craiova. Numaratoarea voturilor pentru Primaria Craiova s-a incheiat. Noul primar al Baniei va fi LIA OLGUȚA VASILESCU, cea care a mai ciștigat de doua ori acest fotoliu, in 2012 și 2016, ultima oara renunțind la funcție…

- PSD si candidatii sai, Olguta Vasilescu si Cosmin Vasile, au castigat Primaria Craiova si Consiliul Judetean Dolj, dar ar putea avea probleme in a-si pune in aplicare planurile administrative. Explicatia este simpla: atat in Consiliul Local (CL), cat si la Consiliul Judetean (CJ), majoritatea pare sa…

- Numaratoarea voturilor pentru Primaria Craiova s-a incheiat. Noul primar al Baniei va fi LIA OLGUȚA VASILESCU, cea care a mai ciștigat de doua ori acest fotoliu, in 2012 și 2016, ultima oara renunțind la funcție in favoarea unui loc in Parlament, cind a deținut și funcția de ministru al Muncii, perioada…

- O alta surpriza neplacuta pentru PSD se profileaza în Dolj, unde candidatul liberal Alexandru Gîdar are, potrivit rezultatelor parțiale, 39% dintre voturile pentru președinția Consiliului Județean.Potrivit rezultatelor parțiale, Cosmin Dorin Vasile (PSD) a obținut 25,5%, iar Silviu…

- Candidatul PSD la primaria Craiova, Lia Olguta Vasilescu, a obtinut 34,3%, candidatul PNL, Nicolae Giugea - 24,53%, candidatul PER, Antonie Solomon - 20,8%, iar candidatul Aliantei USR-PLUS, Lucian Bernd Sauleanu - 12,79% din voturile valabil exprimate, potrivit rezultatelor partiale ale Autoritatii…

- Alegeri locale 2020 Craiova. Bookmakerii au stabilit, la inceputul saptamanii, cotele la pariuri pentru aproape toti candidatii la primarie din marile orase ale tarii. Au fost luati in calcul, bineinteles, cei mai cunoscuti dintre candidati, care ar putea emite pretentii la fotoliul de primar. La Craiova,…

- Ce cote au candidatii la Primaria Craiova. Bookmakerii au stabilit cotele la pariuri pentru toti candidatii la primarie din marile orase. La Craiova, acestia au luat in considerare doar cinci candidati din cei 11 care s-au inscris in cursa pentru fotoliul de primar al municipiului Craiova. Potrivit…