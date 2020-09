Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "este parte din mafia imobiliara". "Am venit sa discutam despre mafia imobiliara. Mai avem o oportunitate sa discutam despre mafia…

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, spune ca și-a facut testele antidrog și COVID-19 cerute de Gabriela Firea contracandidaților și ii propune acesteia o dezbatere in doi sau trei, in sala de consiliu a primariei. Basescu a facut anunțul pe Facebook, intr-o postare in care o numește…

- Nicușor Dan a prezentat, sambata, un sondaj realizat de Novel Research, in care candidatul USR PLUS susținut de PNL pentru Primaria Capitalei este cotat cu 33% in intenția de vot a bucureștenilor, in timp ce Gabriela Firea este cotata cu 30,5%, iar Traian Basescu cu 9%. Marja de eroare a sondajului…

- Candidatul sustinut de PNL si de Alianta USR-PLUS, Nicusor Dan, are 31-, in timp ce actualul primar in functie, Gabriela Firea, are 29-. Candidatul PMP, Traian Basescu este cotat cu 10-. Un procent foarte mare este insa cel al cetatenilor din Bucuresti care nu s-au hotarat cu cine voteaza. (digi24.ro)

- Nicușor Dan, candidatul USR PLUS și al PNL la Primaria Capitalei, vine la Interviurile Libertatea, in dialog cu Alina Manolache, astazi, de la ora 14.00. Interviul va fi transmis in direct pe site-ul Libertatea și pe pagina noastra de Facebook.Cum va reuși Nicușor Dan sa reduca din posibilul impact…

- ALEGERI BUCURESTI 2020. Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, a declarat ca se bazeaza pe votul electoratului care nu se regaseste in viziunile reprezentate de actual primar Gabriela Firea si Nicusor Dan.

- Candidatul PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, sustine ca datoria Primariei municipiului Bucuresti, la sfarsitul lunii iunie, era de 3,7 miliarde lei, precizand ca primarul Gabriela Firea a cheltuit in patru ani bugetul pe cinci ani.

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a vorbit, duminica, intr-o coonferinta de presa organizata in fata Spitalului Marius Nasta, despre situatia infectarilor cu noul coronavirus, in Bucuresti. Nicusor Dan i-a cerut primarului Gabriela Firea sa ia masuri, in urma cresterii numarului…