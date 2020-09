AlegeriLocale2020/ Nicuşor Dan: Au fost nereguli la aceste alegeri locale Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a sustinut miercuri ca au existat nereguli la alegerile locale. El a precizat ca nu comenteaza deciziile birourilor electorale privind renumararea unor voturi, pentru ca nu are detaliile tehnice, dar considera ca au existat nereguli. "Sunt chestiuni tehnice pe care nu vreau sa ma pronunt, pentru ca nu am urmarit in detaliu ceea ce s-a intamplat acolo. E vorba de partide care au avut observatori in fiecare sectie si care stiu mai bine decat mine ceea ce s-a intamplat. (...) Ce pot sa spun este ca au fost nereguli la aceste alegeri locale", a declarat Nicusor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

