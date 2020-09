Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan, cel care potrivit exit-poll-urilor a castigat functia de primar general al Capitalei, a declarat duminica seara ca este "foarte probabil" ca reprezentantii USR PLUS si PNL sa detina majoritati in viitorul Consiliu General si in consiliile locale de sector."Am castigat impreuna…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta datele singurului exit-poll realizat in teren in ziua votului, de asocierea CURS-Avangarde. Datele sunt valabile pentru ora 19.30, pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti:PSD - 33,7%USR-PLUS - 33,1%PNL - 17,3%PMP - 7,2%ALDE - 2,2%Pro…

- Vineri este ultima zi de campanie electorala pentru alegerile locale, aceasta urmand sa se incheie sambata, la ora 7,00. Campania electorala a inceput pe 28 august si a fost una atipica. Pentru prima oara, aceasta s-a desfasurat in conditii stricte de securitate sanitara, generate de pandemia de coronavirus.…

- Autor: Publicat: 14 Iunie, 2012 - 09:59 Sorin Rosca Stanescu Autentificare pentru a posta comentarii Petrov, alias Traian Basescu a intrat așadar in lupta. Așa cum a amenințat in prealabil. Iar acum se afla la final. Și continua sa afirme ca are șanse reale de a caștiga un mandat de primar general.…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, afirma ca s-a saturat de PSD la butoanele Bucurestiului. Orban a participat duminica, la Biroul Electoral Municipal, la depunerea candidaturii lui Nicusor Dan pentru functia de primar general al Capitalei. Nicusor Dan este sustinut in cursa pentru Primaria…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, afirma ca s-a saturat de PSD la butoanele Bucurestiului, partid care a adus "minciuna, coruptie, prostie, incompetenta si o lipsa crasa de respect fata de omul obisnuit". Liderul liberalilor a participat duminica, la Biroul Electoral Municipal,…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, protocolul de constituire a Aliantei USR PLUS la nivelul Capitalei si al sectoarelor. In alegerile locale din 2020, USR si PLUS vor avea liste comune de candidati pentru Consiliile Locale de Sector si pentru Consiliul…

- PMP ia în calcul sa mearga pe cont propriu la alegerile locale, atât la Primariile de sector, cât si la Primaria Capitalei, cu sustinerea fostului presedinte Traian Basescu pentru "cel de-al treilea mandat", daca PNL si USR-PLUS nu vor accepta crearea unei aliante politice…