- Astazi, Robert Negoița a prezentat evoluția lucrarilor cea mai mare parcare subterana din Romania, situata sub bulevardul Decebal. Lucrarea inceputa in luna martie a anului 2019 este finalizata in proporție de 95%, urmand a fi recepționata și data in urmatoarea luna. Parcarea are o lungime de 550 de…

- Robert Negoita, candidat din partea Aliantei Pro Bucuresti 2020 la Primaria Sectorului 3, a anuntat ca s-a vindecat de COVID-19."La doua saptamani de cand am fost depistat pozitiv la infectarea cu virusul COVID 19 sunt vindecat si ma simt excelent, gata sa ma apuc iar de treaba. Au fost doua…

- Robert Negoita anunța ca va contesta în instanta ordinul de prefect în baza caruia a fost suspendat din functia de primar al Sectorului 3 pe motiv ca la alegerile din 27 septembrie va candida din partea altui partid decât cel pe listele caruia a fost ales în 2016. El califica…

- "Azi, am fost notificat de colegii mei din Primaria Sectorului 3 de faptul ca s-a primit prin email un ordin de suspendare a mea din funcția de Primar al Sectorului 3, ordin emis de Prefectul Municipiului București. Spun ca am fost notificat de colegi, dat fiind ca, așa cum știți, saptamana trecuta,…

- Nu am avut nicio problema speciala de sanatate, vreun simptom specific, pana aseara cand am inceput sa ma simt rau. O durere de cap ce nu a cedat pe parcursul nopții și o stare generala de slabiciune și moleșeala. Dat fiind ca starea de rau a continuat, dimineața, m-am prezentat pentru a fi testat.…

- Noul terminal de pasageri al Aeroportului Oradea, finalizat cu o intarziere de aproape doi ani, a fost inaugurat marti, intr-un proiect integrat in valoare de aproape 26 milioane de lei. "Este un proiect integrat, care inseamna aici, pe Aeroportul Oradea, terminarea a trei proiecte, coordonate…

- Lucrarile de modernizare a bulevardului Vasile Milea din Capitala au fost finalizate. 90 de locuri de parcare au fost amenajate pe carosabil, trotuarele au fost refacute integral si spatiile verzi au fost reabilitate, informeaza Primaria Sectorului 6.In cifre, modernizarea Bulevardului Vasile Milea…