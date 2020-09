Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, a anuntat ca, în urma scrutinului de duminica, Uniunea a câstigat 40 de primarii în judet, inclusiv cele ale municipiilor Târgu Mures si Reghin, potrivit Agerpres. "As dori sa multumesc alegatorilor care au obtinut aceste rezultate.…

- Pe malul stang al raului Mureș, la o distanța de 10 km de Targu Mureș, in direcția Reghin, se intinde satul Ernei. Exista mai multe teorii, respectiv legende legat de originea numelui acestui sat micuț. Unii considera ca numele poate proveni din cuvantul er (paraiaș) ceilalți considera ca localitatea…

- Presedintele PNL Targu Mures, Ervin Molnar, si presedintele UDMR Mures, Peter Ferenc, au anuntat, miercuri, ca au depus plangeri penale pentru fals si uz de fals, dupa ce in cutiile postale ale locuitorilor din municipiul resedinta de judet au aparut copii ale unui asa-zis protocol semnat de cei…

- Pasiunea pentru mașinile de curse se moștenește din tata in fiu! Ciprian Solomon, unul dintre cei mai experimentați copiloți de raliuri din Romania, are doi baieți, iar cel mare, Marek in varsta de 8 ani, face karting de la 5. Tatal sau l-a luat cu el la raliuri cand puștiul abia implinise 3 ani. …

- Președintele UDMR Mureș și al Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a anunțat, in urma cu cateva zile, cu ocazia unei conferințe de presa, ca autoritațile județene intenționeaza demararea unui proiect, in parteneriat cu mai multe primarii, pentru construirea unei centuri ocolitoare pentru municipiul…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, afirma ca s-a saturat de PSD la butoanele Bucurestiului, partid care a adus "minciuna, coruptie, prostie, incompetenta si o lipsa crasa de respect fata de omul obisnuit". Liderul liberalilor a participat duminica, la Biroul Electoral Municipal,…

- Ciocniri violente au avut loc intre politie si protestatari duminica noapte in marile orase din Belarus dupa ce presa de stat a anuntat ca presedintele Aleksandr Lukasenko, la putere de 26 de ani, era gata sa castige un al saselea mandat consecutiv, relateaza luni dpa preluat de agerpres.Vezi…

- Bayern Munchen si-a trecut in palmares a 20-a sa Cupa a Germaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe pe Bayer Leverkusen cu scorul de 4-2, sambata seara, in finala desfasurata pe Stadionul Olimpic din Berlin, cu portile inchise. Echipa antrenata de Hansi Flick a reusit astfel eventul, dupa ce a castigat…