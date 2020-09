Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in vizita la Buzau, unde a avut intalniri cu mai mulți fermieri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, nu a venit cu o veste buna in privința Bancii de Gene de la Buzau. Intrebat de jurnaliști despre proiectul de la Buzau, șeful de la Agricultura a declarat raspicat ca nu exista motive pentru finanțarea…

- Includerea ansamblului Curtea Domneasca in patrimoniul UNESCO reprezinta o sansa in plus pentru turismul din judet, a declarat, luni, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Mugur Cozmanciuc. Presedintele PNL Neamt a subliniat…

- Romania este țara cea mai birocratica, este tara unde 14.600 de bugetari, gestioneaza o agricultura care este privata. Afirmatia apartine ministrului Agriculturii, Adrian Oros, care a pledat in acest context pe...

- Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, candidat din partea formațiunii la președinția Consiliului Județean, a anunțat, cu ocazia vizitei in județ a ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, ca lucreaza și va prezenta o strategie de dezvoltare, care sa aduca in județ 1 miliard de…

- ”Noi avem un deficit pentru produsele agro-alimentare de 2,5 miliarde de euro cu UE. Mai recuperam cu un miliard de euro cu tarile arabe, unde exportam animale vii si de unde nu importam mare lucru. Stam foarte prost din pacate si trebuie sa lucram foarte mult”, a afirmat ministrul Agriculturii, Adrian…

- Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a anunțat, joi, la B1 TV, ca, din pacate, avem o agricultura ”meteo dependenta”, motiv pentru care fermierii afectați de seceta vor fi despagubiți.Cuantumul sumei difera de la o cultura la alta, dar Adrian Oros a calculat ca se va plati ”undeva”…

- Toti cei care activeaza in agricultura si au fost afectati de pandemia Covid-19 vor beneficia de anumite forme de sprijin, iar acestea vor fi afisate pe site-ul ministerului in saptamanile urmatoare, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa.…

- Directorul general al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea, a anunțat suprafața solicitata la plata subvențiilor APIA pana la data de 10 iunie, anul curent. El a subliniat faptul ca exista deja doua județe care și-au depașit suprafața solicitata la plata, comparativ…