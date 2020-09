Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte sustinute la Iasi, ca managementul de promovare al fenomenului cultural in Romania a ramas "incremenit in timp", "cel putin de la Revolutie incoace", informeaza Agerpres."Din pacate, nu numai ca nu stim sa…

- Ziarul Unirea Absolvenții de facultate care NU știu nici macar tabla inmulțirii. ”Exista calculatoare pentru asta” In zilele noastre, exista in Romania absolvenți de facultate, cu diploma de licența, care nu știu nici macar tabla inmulțirii sau care sunt vecinii Romaniei. Unii absolvenți ai Universitații…

- Ziarul Unirea Noile masuri pentru funcționarea teatrelor și salilor de spectacole. Actorii nu vor fi nevoiți sa poarte maști, iar adulții nu pot insoți mai mult de doi copii Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a declarat ca actorii nu vor fi nevoiți sa poarta maști de protecție, iar un adult nu va…

- Ministrul Culturii a reacționat, dupa ce regizorul Cristi Puiu a refuzat sa poarte masca la TIFF și a ținut un discurs impotriva acestei masuri. Bogdan Gheorghiu a declarat ca o astfel de atitudine nu e potrivita, mai ales cand vine din partea unui formator de opinie.”In momentul in care aceste cifre…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anunțat ca situația va ramane așa, avand in vedere evoluția pandemie din Romania. "Aceste posibile masuri de relaxare sunt dictate, in mod clar, de cifrele pe care ni le arata evolutia epidemiologica. Am mai fost intrebat in multe randuri legat de reluarea spectacolelor…

- Proba scrisa a inceput la ora 10.00 si a durat 3 ore pentru programele de studiu Medicina, Medicina militara, Medicina Dentara și Farmacie. Candidații au putut intra in salile de concurs in care au fost repartizați intre orele 9,00 și 9,30. Candidații vor avea asupra lor chestionarul…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a revocat-o joi, la cerere, din functia de director al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Iasi pe Narciza Nedelcu, repusa in functie cu o zi in urma, dupa ce a fost condamnata definitiv la trei ani de inchisoare cu…

- Viorel Cauneac a povestit, pentru sursa citata, ca, desi s-a internat cu forma usoara a infectiei, boala a evoluat intr-o forma grava: „Totusi, am avut taria de caracter si am avut puterea sa trec peste perioada asta si am respectat medicamentatia, am respectat tot ce mi s-a spus [...] Cand m-am…