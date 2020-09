AlegeriLocale2020/ Maramureş: Poliţiştii au intervenit în 17 situaţii aferente procesului electoral Politistii maramureseni au intervenit, duminica, in 17 situatii in care au fost semnalate posibile fapte care au legatura cu procesul electoral, a informat purtatorul de cuvant Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Maramures, Ionel Cozma.



"In urma verificarilor au fost intocmite doua dosare penale, si au fost sesizate Parchetele aferente, au fost aplicate 9 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 12.800 de lei si 12 avertismente.Sanctiunile contraventionale au fost aplicate pentru continuarea propagandei electorale dupa finalizarea campaniei electorale si pentru vanzarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Maramureș au intervenit, duminica, in 17 situații in care au fost semnalate posibile fapte aferente procesului electoral, a infromat purtatorul de cuvand Inspectoratului de Poliție al Județului...

- Politistii maramureseni au intervenit, duminica, in 17 situatii in care au fost semnalate posibile fapte care au legatura cu procesul electoral, a informat purtatorul de cuvant Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Maramures, Ionel Cozma, noteaza Agerpres. "In urma verificarilor au fost intocmite…

- La data de 27 septembrie, de la inceputul procesului electoral si pana la aceasta ora polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramures au intervenit in 17 situații in care au fost semnalate posibile fapte care au legatura cu procesul electoral. “Toate sesizarile sunt verificate…

- La data de 27.09.2020, de la inceputul procesului electoral si pana la aceasta ora polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramures au intervenit in 17 situații in care au fost semnalate posibile fapte care au legatura cu procesul electoral. Toate sesizarile sunt verificate cu…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, alaturi de reprezentantii celorlalte structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul Judetean de Jandarmi Iasi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi,…

- In cursul zilei de ieri, politistii rutieri din Borsa, au desfasurat o actiune impreuna cu reprezentanții R.A.R. Maramureș privind identificarea autovehiculelor cu defecțiuni tehnice, iar politistii Secției 7 Poliție Rurala Suciu de Sus si cei din cadrul Politiei orasului Seini, au actionat pe raza…

- Polițiștii din București au verificat, in noaptea de vineri spre sambata, daca sunt respectate masurile de prevenire a raspandirii COVID-19, in cluburi, baruri și terase. In total, oamenii legii au aplicat amenzi de aproape 100.000 de lei, anunța Poliția Capitalei.„In noaptea de vineri spre…