AlegeriLocale2020/ Luminiţa Simoiu: Nicio şcoală nu trebuie să înceapă pe scenariul verde înainte de alegeri Candidatul independent la Primaria Craiova Adimaria Claudia Luminita Simoiu sustine ca nicio scoala nu trebuie sa inceapa pe scenariul verde inainte de alegerile din 27 septembrie, pentru ca in cazul aparitiei unor focare de COVID-19 multi cetateni ar putea opta pentru neprezentare la vot.



"In ultima perioada am avut numeroase discutii cu parinti si cadre didactice pe tema inceperii anului scolar la data de 14 septembrie si aproape toti s-au aratat foarte nemultumiti de modul de gestionare de catre autoritatile administratiei locale si centrale, inclusiv in domeniul sanatatii publice,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

