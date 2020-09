Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, prim-ministrul Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Onesti, ca va vorbi cu ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, pentru a reinfiinta un sediu al Casei de Pensii in localitate."M-ar rugat Ionel Palar (n.r. - presedintele PNL Bacau) sa vorbesc cu doamna…

- Anunț categoric facut de ministrul Muncii, dupa ce un milion de romani au ramas fara loc de munca. Cresterea cuantumului indemnizatiei de somaj nu este o masura prioritara, pentru ca persoanele care isi pierd locul de munca au nevoie mai degraba de recalificare imediata, a transmis pe Facebook ministrul…

- Astazi, la ora 09.00, este programata o intalnire, la Palatul Victoria.Vor participa premierul Ludovic Orban, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, cel al Economiei, Virgil Popescu, si o delegatie a Blocului National Sindical, condusa de Dumitru Costin.Intalnirea…

- Presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc, candidat la functia de presedinte al Consiliului Judetean, a declarat marti, intr-o conferinta de presa alaturi de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, ca va atrage fonduri guvernamentale si europene pentru dezvoltarea pietei locurilor…

- Orban a intrebat-o pe Violeta Alexandru, ministrul Muncii, daca a luat masuri ca sa poata fi platite pensile marite. ”Da, chiar in cursul zilei am fost de doua ori in ambele locatii in care exista aparatura prin care se tiparesc taloanele, a inceput activitatea de tiparire. Va asigur ca vom lucra aproape…

- Saptamana viitoare vom lansa public o aplicatie prin care se va inregistra mai usor activitatea celor care lucreaza in regim de zilieri, a declarat, sambata, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, potrivit Agerpres. "Se pregatesc noi masuri de sprijin adoptate de catre Guvern…

- Marcel Ciolacu a facut duminica seara, la Antena 3, cateva scurte caracterizari ale celor mai importanti lideri politici ai momentului, despre presedintele Klaus Iohannis spunand ca ar trebui sa „recunoasca cat mai curand” faptul ca „Guvernul Orban este un esec”, noteaza news.ro.Despre premierul…