Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele Aliantei USR PLUS, Dan Barna, a declarat, sambata, la Bacau, ca daca nu se vor face investitii in regiunea Moldovei, tinerii vor continua sa aiba ca prima optiune plecarea in strainatate. "Asa cum am vorbit cu Ludovic Orban de mai multe ori, intelege foarte clar si intelege…

- Premierul a sagetat din nou PSD-ul, de aceasta data sambata, din județul Bacau. Mai exact din Onești, oraș pe care Ludovic Orban a declarat ca ar putea deveni ”un pol de dezvoltare economica, in loc sa fie un pol de saracie”. Pana atunci, insa, șeful Guvernului și, totodata, al PNL-ului, a adus in discuție…

- "RWEA a adresat o scrisoare prim-ministrului Romaniei, Ludovic Orban, in urma publicarii OUG privind unele masuri pentru elaborarea Planului National de Relansare si Rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de Redresare si…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN valabila in județele Iași, Vaslui, Galați și zona joasa a județelor Bacau și Vrancea Interval de valabilitate: 07 și 08 august; Fenomene vizate: canicula, intensificari ale vantului; Zone afectate: județele Iași, Vaslui, Galați și zona joasa a județelor Bacau și…

- Ludovic Orban a precizat ca este greu de intervenit pentru ca este dificil de anticipat unde va ploua. "Am facut o analiza despre inundații, a riscurilor care exista pentru perioada imediat urmatoare și am stabilit care sunt masurile ce trebuie luate. Cel mai mare risc e pe Prut, trebuie sa vina…

- Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, a participat, sambata, la prezentarea proiectelor de dezvoltare demarate de Consiliul Județean Suceava la Aeroportul "Ștefan cel Mare". Ludovic Orban a fost insoțit in vizita la Suceava de ministrul Agriculturii, ministrul Transporturilor și cel ...