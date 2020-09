Senatorul PMP Lucian Iliescu, candidat la Primaria Sectorului 5, solicita anularea alegerilor din aceasta zona administrativa si organizarea unui nou scrutin, sustinand ca in 27 septembrie procesul electoral "a fost fraudat grosolan". "Alegerile in Sectorul 5 trebuie anulate si organizat un nou scrutin electoral. Renumararea voturilor nu rezolva nimic! In cel mai rau caz arata in plus hotia acestor alegeri. Ma adresez pe aceasta cale institutiilor abilitate ale Statului Roman, respectiv: Biroului Electoral Sector 5, Biroului Electoral Central, Ministerului de Interne, Prefectura Municipiului Bucuresti",…