Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 30 de sesizari au fost inregistrate duminica privind nereguli in procesul de votare, echipele speciale de control constatand cinci fapte de natura contraventionala, pentru care au aplicat amenzi in valoare totala de 6.100 lei si doua dosare penale, a informat Inspectoratul de Politie…

- Un numar de 20 de sesizari privind savarsirea unor nereguli in procesul de votare au fost inregistrate la nivelul Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Brasov, patru dintre acestea confirmandu-se in urma cercetarilor efectuate de politisti, a informat, duminica dupa-amiaza, purtatorul de cuvant…

- Prefectul George Lazar a sesizat Inspectoratul de Politie Judetean si Biroul Electoral Judetean Neamt ca un alegator a primit, la o sectie de vot din orasul Bicaz, buletinul de vot deja stampilat in dreptul candidatului PSD la presedintia Consiliului Judetean. "La sectia 119 Bicaz, un alegator a primit…

- Ziarul Unirea Posesor al unui mandat de arestare preventiva, emis de catre Curtea de Apel Alba Iulia, depistat de catre polițiștii din Hunedoara. A fost depus in centrul de arest preventiv in vederea predarii catre autoritațile engleze Polițistii din Hunedoara au depistat un barbat de 32 de ani, dat…

- MANDAT DE ARESTARE, PUS IN APLICARE DE POLIȚIȘTI Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat pe raza municipiului Ramnicu Valcea, la data de 03 august a.c., un tanar de 24 de ani, din comuna Bunești, pe numele caruia era emis un mandat de arestare preventiva. La data de 21.05.2020…

- In baza probatoriului administrat, politistii au dispus masura retinerii pentru 24 de ore a barbatului de 38 de ani, din Sighetu Marmatiei, care la data de 28 iulie a surprins si accidentat trei persoane pe trecerea pentru pietoni din municipiu. Acesta a fost depus in Centrul de Retinere si Arest Preventiv…

- Tanarul care in urma cu trei zile si-a agresat bunicii a fost depus ieri in Centrul de Retinere si Arest Preventiv din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infractiunilor de violenta in familie si amenintare urmand ca…