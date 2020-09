Stiri pe aceeasi tema

- Marius Bodea este candidatul Aliantei USR PLUS la presedintia Consiliului Judetean Iasi. El spune ca singura iesire a judetului din anonimat este ca accentul sa fie pus pe proiecte care pot pune in valoare patrimoniul local. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/09/1-sept-ora-18-M-Bodea.mp3…

- Candidatul "Aliantei pentru Bistrita-Nasaud" (PSD-ALDE-Pro Romania-UDMR) pentru functia de primar al municipiului Bistrita, actualul viceprimar Cristian Niculae (PSD), a anuntat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, intentia unui parteneriat cu Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), aflat in administrarea…

- Ministrul Mediului Costel Alexe si primarul Iasiului, Mihai Chirica, candidatii PNL la presedintia Consiliului Judetean Iasi, respectiv, Primaria Iasi, au dat startul campaniei la miezul noptii, coincidenta facand ca in acelasi timp si in acelasi loc sa fie si candidatii PMP, deputatul Petru Movila…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, cere conducerii Camerei Deputatilor adoptarea in regim de urgenta a noului Cod Silvic, in urma amanarilor repetate a dezbaterii in plenul Camerei Deputatilor a modificarilor aduse documentului, prin care se promoveaza un pachet complet de masuri…

- Deputatul Marius Bodea, candidat la functia de Presedinte al Consiliului Judetean Iasi din partea Aliantei USR-PLUS, raspunde atacului la adresa sa lansat astazi pe pagina sa oficiala de Facebook de Primarului Municipiului Iasi, Mihai Chirica. „Mihai Chirica ma acuza ca, din cauza mea, sunt intarziate…

- Marius Bodea, candidatul Aliantei USR-PLUS la functia de Presedinte al Consiliului Judetean Iasi, considera ca spectacolul pus in scena de Costel Alexe si ministrul Sanatatii la Letcani, in locul unde ar trebui sa functioneze un spital dedicat COVID-19, este hilar, in conditiile in care guvernantii…

- Liderii ieseni ai USR invita partidul Impreuna Pentru Moldova (IPM) sa se alature Aliantei USR-PLUS, astfel incat cele doua grupari politice sa prezinte candidati unici la primaria Iasi si la sefia Consiliului Judetean.Deputatul Marius Bodea, candidatul Aliantei USR-PLUS la sefia Consiliului…

- Deputatul Marius Bodea, fost lider al PNL Iasi, va candida din partea Aliantei USR-PLUS la sefia Consiliului Judetean Iasi, in timp ce liderul iesean al USR, Cosette Chichirau, ramane candidatul aliantei la Primaria municipiului. "Am facut parte timp de 22 ani din PNL, insa electorul liberal din Iasi…