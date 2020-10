AlegeriLocale2020/ Hunedoara: PSD are majoritate în Consiliul…

Partidul Social Democrat a castigat cele mai multe mandate in Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara, cu cele 17 locuri de consilier judetean reusind sa constituie o majoritate simpla in institutia administrativa, in urma alegerilor locale din 27 septembrie.



Conform datelor BEJ Hunedoara, PSD a obtinut 43,8% din numarul total al voturilor valabil exprimate si va avea 17 mandate de consilieri judeteni.



Alianta PNL-UDMR-PNTCD a reusit sa adune 18,72% din sufragii si va avea 7 mandate de consilier judetean, iar Pro Romania a avut 9,12% din voturi si va avea 4 mandate de consilier…