- Reprezentantii Aliantei USR-PLUS Harghita sustin ca sunt atacati de unii actori politici din judet si ca li s-a transmis pe diverse cai sa isi retraga candidaturile, potrivit Agerpres. Candidatul Aliantei la Primaria Miercurea Ciuc, Nicolae Tosa, a declarat joi, intr- conferinta de presa, ca de la…

- Candidatul UDMR Korodi Attila a prezentat marti, intr-o conferinta de presa, proiectele pe care doreste sa le implementeze daca va castiga Primaria Miercurea Ciuc si a punctat faptul ca doreste sa puna orasul pe harta turistica a Romaniei, dar si sa se focalizeze pe dezvoltarea economiei locale,…

- Liberalii isi depun candidaturile la alegerile locale. Acum sunt la Biroul Electoral Judetean - pentru sefia CJ (Costel Alexe) si lista de consilieri judeteni. Ulterior vor merge la biroul electoral municipal de la Primarie pentru depunerea candidaturii la functia de primar (Mihai Chirica) si lista…

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni. Ultimul dictor al Europei a acuzat marti Moscova…

- Dialog intre culturi, dialog intre Cunoașteri… Cunoașterea Științifica și Cunoașterea Artistica – ambele, avand in zona lor de intersecție… genul Science Fiction. Un salt temporal, la o Convenție de gen. Dar nu oricare… Prima, dupa Revoluție. Primul RomCon, dupa cum i-am spune astazi. Fandomul și scriitorii…

- Cele doua decizii din ultimele zile, prin care s-a confirmat in prima instanta colaborarea fostului presedinte Traian Basescu cu Securitatea si s-a depus sesizarea CNSAS despre statutul de colaborator al Securitatii al guvernatorului Mugur Isarescu, ar fi trebuit sa devina principalul subiect de presa…

- Dragoș Patraru vorbește in emisiunea de astazi despre colaborarea guvernatorului BNR cu Securitatea, amintind ca și in cazul fostului președinte Traian Basescu, CNSAS a constatat același statut.”CNSAScere Curții de Apel București sa certifice faptul ca MugurIsarescu a fost colaborator al Securitații.…

- Cinci angajați ai Leoni au fost infectați cu COVID-19 luna trecuta. Reprezentanții Prefecturii au transmis ca inca o persoana din cadrul companiei a fost confirmata pozitiv in urma testarii. Mai mulți angajați ar fi fost demiși fiindca nu au respectat politica firmei cu privire la raspandirea virusului,…