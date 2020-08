Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul UDMR Korodi Attila a prezentat marti, intr-o conferinta de presa, proiectele pe care doreste sa le implementeze daca va castiga Primaria Miercurea Ciuc si a punctat faptul ca doreste sa puna orasul pe harta turistica a Romaniei, dar si sa se focalizeze pe dezvoltarea economiei locale,…

- Ursul de mici dimensiuni care a fost indepartat de doua ori din curtea unui liceu din Miercurea Ciuc a fost impuscat, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce Ministerul Mediului a autorizat interventia, a informat Institutia Prefectului judetului Harghita, relateaza Agerpres.Citește și:…

- Peste 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din municipiul Miercurea Ciuc, sambata seara, in urma unui incendiu izbucnit intr-o garsoniera.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, incendiul a izbucnit la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Revolutiei…

- Ei beneficiaza de aceasta posibilitate intrucat la etapa normala a examenului doi s-au aflat in izolare la domiciliu, iar unul a fost internat in spital, a declarat, azi inspectorul scolar general adjunct Cristinel Glodeanu, presedinte al Comisiei Judetene de Bacalaureat. Potrivit sursei citate, centrul…

- Peste 90% dintre intreprinzatorii din Miercurea Ciuc au fost afectati de criza provocata de pandemie, cei mai multi dintre ei nefiind pregatiti pentru aceasta situatie si asteptand sprijin de la stat, de la Uniunea Europeana sau de la autoritatile locale sau judetene, releva un sondaj realizat de…

- Problema apei potabile pare a fi fara rezolvare in județul Ialomița. Deși au cheltuit milioane de lei pentru amenajarea de rețele publice de apa, un sfert din localitați inca sunt dependente de fantani sau puțuri forate pentru a putea oferi apa de baut locuitorilor. Din fericire, calitatea apei de la…

- Pana nu se va schimba Legea achizițiilor publice, lucrurile vor merge foarte prost in Romania. Legea pare sa fie impotriva dezvoltarii comunitaților – considera primarul Mircea Romocea. Invitat la emisiunea Direct in Problema, moderata de Iulia Stupinean la Bistrițeanul.ro, Mircea Romocea, primarul…

- Ziarul Unirea OFICIAL| In Alba, 7 persoane se afla in carantina și 1.934 in izolare la domiciliu. Continua acțiunile in domeniul ordinii și siguranței publice, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19 In Alba, 7 persoane se afla in carantina și 1.934 in izolare la domiciliu. Continua…