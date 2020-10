Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile pentru functia de primar la Moldova Noua s-au anulat, un nou scrutin urmand sa se desfașoare pe 11 octombrie 2020. Decizia aparține BEC, care a constatat nulitatea candidaturii lui Adrian Torma, din partea alianțe electorale PSD – Pro Romania. Anularea alegerilor fusese ceruta de PNL Caraș…

- Biroul Electoral Central a decis anularea alegerilor pentru functia de primar din Circumscriptia electorala nr. 6 Moldova Noua, judetul Caras-Severin. De asemenea, BEC anuleaza candidatura la functia de primar al orasului Moldova Noua a lui Adrian Constantin Torma, candidat din partea…

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat, joi, dupa ce BEC a decis reluarea votarii in localitatea Moldova Noua din Caraș-Severin, acolo unde fotoliul de primar a fost caștigat de candidatul PSD, Adrian Constantin Torma."Acolo a fost un intreg proces. S-a contestat inainte…

- Candidatul PSD la Primaria Sectorului 1 pentru un nou mandat, Dan Tudorache, a declarat, miercuri, dupa ce BEC a respins cererea sa de anulare a alegerilor in aceasta zona administrativa, ca asteapta decizia Biroului Electoral de Sector pe solicitarea sa de renumarare a voturilor. El a…

- Autoritatile locale au amenajat in municipiul Galati patru sectii de votare, in care ar trebui sa voteze peste 8.500 de persoane din Republica Moldova cu dubla cetatenie si care au fost luate in spatiu de un barbat care detine doua proprietati. Potrivit directorului SPCLEP Galati, Silviu…

- In conditiile in care premierul a evocat posibilitatea ca elevii sa mearga la scoala din 1 octombrie, iar din 14 septembrie cursurile sa se desfasoare online, Marcel Ciolacu a afirmat ca "daca vor lua o asemenea decizie sa amane scolile eu nu mai accept de la domnul Orban, asa, in opozitie, mic cum…

- Partidul PRO Romania se va afla pe prima pozitia a buletinelor de vor din Zalau, la alegerile pentru functiile de consilieri si cea de primar din 27 septembrie, conform tragerii la sorti efectuata miercuri, sediul Biroului Electoral de Circumscriptie Municipala. Potrivit unui comunicat de presa al Biroului…